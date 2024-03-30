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Yaşam

Koruma altındaki kızıl şahin Kars'ta avlanırken görüntülendi

Koruma altındaki kızıl şahinler, Kars'ta karla kaplı arazide avlanırken görüntülendi.

Ömer Tarsuslu  | 30.03.2024 - Güncelleme : 30.03.2024
Koruma altındaki kızıl şahin Kars'ta avlanırken görüntülendi Fotoğraf: Ömer Tarsuslu/AA

Kars

Kentte ilkbaharda etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen doğada yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Yılan, kertenkele, kör fare hatta tavşan gibi türleri de avlayarak hayatını idame ettirmeye çalışan kızıl şahinler, karla kaplı arazide avlanırken görüntülendi.

Yırtıcı kuşlar arasında manevra kabiliyeti en iyi kuş türü olan koruma altındaki kızıl şahin, Kars-Kağızman kara yolunda yakaladığı avı yerken, AA muhabirince kayda alındı.

Sarp kayalıkların ve derin kanyonların bulunduğu bölge, coğrafi koşullarıyla birçok yırtıcı kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

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