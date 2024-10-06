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Yaşam

Korugöl Tabiat Parkı'nda sonbaharın renkleri kendini gösterdi

Düzce Korugöl Tabiat Parkı, sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına bürünen ağaçlarıyla ziyaretçilerine sonbahar manzaraları sunuyor.

Ahmet Çelik  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
Korugöl Tabiat Parkı'nda sonbaharın renkleri kendini gösterdi

Düzce

Kaynaşlı ilçesinin 15 kilometre kuzeyinde 12 yıl önce tabiat parkı olarak tescillenen Korugöl, Düzce Belediyesi, İl Özel İdaresi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan çevre düzenlemesi, yürüyüş yolları ve yenilenen altyapısıyla doğaseverleri ağırlıyor.

Sonbaharda yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarını barındıran doğasıyla dikkati çeken park, sık ormanları ve gölüyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

Sportif olta balıkçılığı, piknik ve kamp gibi aktivitelerin yapılabildiği Korugöl, doğada vakit geçirmek isteyenler tarafından sıkça tercih ediliyor.

Yakın zamanda yapımına başlanacak karavan parkının tamamlanmasıyla bölgenin, Türkiye'nin gözde doğa turizm merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

Tabiat parkındaki ağaçlara hakim olan sonbahar renklerinin oluşturduğu ahenk havadan da görüntülendi.

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