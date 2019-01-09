Köpeğe işitme testi yapıldı

Türkiye'de sadece Cumhuriyet Üniversitesinde yapıldığı belirtilen işitme testiyle "Ceku" adlı köpeğin iki kulağının da doğuştan duymadığı belirlendi.

SİVAS

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Veteriner Fakültesi'nde işitme testi yapılan "Ceku" adlı köpeğin, iki kulağının da doğuştan duymadığı tespit edildi.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana'nın Seyhan ilçesinde ikamet eden Ceren Kayan, "Dogo" ırkı 6 aylık "Ceku" isimli dişi köpeğinin seslere tepki vermediğini fark ederek, veterinere kontrole götürdü.

Kontrolde köpeğin duyma sorunu yaşadığı ve işitme testi yapılması gerektiği belirtildi. "Ceku"nun sahibi Kayan, CÜ Veteriner Fakültesine yönlendirildi.

Kayan'ın Sivas'a getirdiği "Ceku"ya, Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde ön muayene yapıldı. Ardından Veteriner Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Laboratuvarına gönderilen köpek, Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü Fizyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Koçkaya ve Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İlker Şen tarafından "Otoaküstik Emisyon Cihazı" ve "Klinik ABR Cihazı" ile bazı testlere tabi tutuldu.

Test sonuçlarında köpeğin doğuştan her iki kulağının duymadığı tespit edildi.

Köpeğin sahibi Kayan, "Testler neticesinde köpeğimin iki kulağında da doğuştan işitme problemi olduğunu öğrendim. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Koçkaya da testi Türkiye'de sadece kendilerinin yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ceren Hanım köpeğini bize ulaştırdı ve iki yönlü işitme testi yaptık. Bunun sonucunda köpeğin doğuştan gelen bir işitme kaybı olduğunu tespit ettik. İnşallah bu problemlerin çözümüne yönelik elimizden geleni de yapmaya çalışacağız. Türkiye'de bunu ilk yapan bizdik ve şu anda da tahminlerime göre sadece biz yapıyoruz. Bu işin öncülüğünü yapmış olmak da hem üniversitemiz adına hem kendi adımıza gurur ve mutluluk verici."

Muhabir: Önder Felek