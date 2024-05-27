Dolar
32.18
Euro
34.95
Altın
2,344.80
ETH/USDT
3,889.50
BTC/USDT
68,444.00
BIST 100
10,708.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Konyalı Fuat dede evini Mehmetçik Vakfına bağışladı

Konya'nın Sarayönü ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Fuat Turan, zorluklarla sahip olduğu evini Mehmetçik için bağışladı.

Serhat Çetinkaya  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
Konyalı Fuat dede evini Mehmetçik Vakfına bağışladı Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

Gençliğinde Almanya'da çalışarak elde ettiği birikimle memleketine dönen Turan, yaptırdığı evde eşiyle mutlu bir hayat sürse de çocuk sahibi olma sevinci yaşayamadı.

Eşinin vefatından sonra yokluğuna dayanamayan ve hayatı paylaştıkları evi satan Turan, yıllar içinde yaptığı birikimi de ekleyerek yeni bir ev aldı.

Sağlığı bozulduktan sonra yeğenlerinin yanına taşınan Turan, evini Türk Silahlı Kuvvetlerine destek amacıyla Mehmetçik Vakfına bağışladı.

"Devletimizin güvenliğine feda olsun"

Altın plaket ve şükran beratıyla onurlandırılan Turan, AA muhabirine, vatanı korumak için canını hiçe sayarak görev yapan Mehmetçik'e imkanı ölçüsünde destek olmaya çalıştığını söyledi.

Ömrünce sahip olduğu tek varlığın evi olduğunu belirten Turan, yaşamını yitirmeden bağışını gerçekleştirebilmenin huzurunu yaşadığını dile getirdi.

Uzun yıllardır düşündüğü bağışı, kaymakamlık vasıtasıyla hızlıca gerçekleştirdiklerini ifade eden Turan, "Kaymakamımız yakından ilgilendi. Allah ondan razı olsun. Bir haftanın içinde her işi bitirdik. Devletimizin güvenliğine feda olsun. Askerimiz bizim gücümüz. Biz askerimize yardım etmeyeceğiz de nereye yardım edeceğiz? Başka yerler de var ama Mehmetçik Vakfı benim için daha başka. En önemli yer orası." diye konuştu.

"Ordumuz ülkemizin en büyük dayanağı"

Evini bırakabileceği yeğenleri olmasına rağmen, ihtiyaçlarının olmadığını, onların da bu bağışı desteklediğini anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Bir emekli maaşım var. Bir de iyi kötü evim vardı, onu da bağışlayıp bu işi bitirdik. Malım, mülküm ne olur; canım da feda olsun. Ordumuzla gurur duyuyorum. Çok şükür parmakla gösterilir duruma geldik. Dünyada söz hakkı olan ülkelerden biriyiz. Ordumuz olmasa bizim halimiz nice olur? Allah bizi değil, hiçbir ülkeyi ordusuz bırakmasın. Ordumuz ülkemizin en büyük dayanağı. Daima ordumuzun arkasındayız. En ufak bir bağış da olsa fayda faydadır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, 27 Mayıs 1960 darbesi mesajı
İç Anadolu'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, BAE'li mevkidaşı el-Mazrui ile görüştü
Depremden etkilenen Malatya'da çarşı projesiyle iş yeri ve konutlar inşa ediliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan 27 Mayıs 1960 darbesine ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Konyalı Fuat dede evini Mehmetçik Vakfına bağışladı

Konyalı Fuat dede evini Mehmetçik Vakfına bağışladı

Konya için kuvvetli sağanak uyarısı

Akciğer nakli bekleyen genç, böbrek taşlarından iki doktorun eş zamanlı ameliyatıyla kurtuldu

Amatör küme maçında bacağı kırılan futbolcunun ailesi suç duyurusunda bulundu

Amatör küme maçında bacağı kırılan futbolcunun ailesi suç duyurusunda bulundu
Konya'da obruk oluşumunu görüntülerken yaşadığı korku dolu anları anlattı

Konya'da obruk oluşumunu görüntülerken yaşadığı korku dolu anları anlattı
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 17 yaşındaki genç kız okula annesiyle gitmeye başladı

Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 17 yaşındaki genç kız okula annesiyle gitmeye başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet