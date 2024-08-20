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Yaşam

Kocaeli'de gri balıkçılın avlanma anı görüntülendi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde gri balıkçıl kuşunun (Ardea cinerea) avlanma anı görüntülendi.

Melih Palas  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Kocaeli'de gri balıkçılın avlanma anı görüntülendi

Kocaeli

Sahilde yürüyüş yapanlar, gri balıkçılın kıyıda avlandığını fark etti.

Gri balıkçılın, sessizce avını gözlemledikten sonra yaptığı hızlı hamleyle yakaladığı kefali yemesi, AA muhabirince kayıt altına alındı.

Doğal yaşamın eşsiz anlarından biri olan avlanma sahnesi, çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.

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