Kocaeli'de gri balıkçılın avlanma anı görüntülendi
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde gri balıkçıl kuşunun (Ardea cinerea) avlanma anı görüntülendi.
Kocaeli
Sahilde yürüyüş yapanlar, gri balıkçılın kıyıda avlandığını fark etti.
Gri balıkçılın, sessizce avını gözlemledikten sonra yaptığı hızlı hamleyle yakaladığı kefali yemesi, AA muhabirince kayıt altına alındı.
Doğal yaşamın eşsiz anlarından biri olan avlanma sahnesi, çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.