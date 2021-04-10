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Yaşam

Kocaeli'de balıkçılar 'deniz salyası' nedeniyle sezonu kapattı

Marmara Denizi'nin önemli balıkçılık limanlarından birine ev sahipliği yapan Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki balıkçılar, Marmara Denizi'nde avlanmayı güçleştiren deniz salyası (müsilaj) nedeniyle "paydos" dedi.

Melih Palas   | 10.04.2021
Kocaeli'de balıkçılar 'deniz salyası' nedeniyle sezonu kapattı Fotoğraf: Melih Palas / AA

Kocaeli

Marmara Denizi'nin önemli balıkçılık limanlarından birine ev sahipliği yapan Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki balıkçılar, Marmara Denizi'nde avlanmayı güçleştiren deniz salyası (müsilaj) nedeniyle "paydos" dedi.

Karamürsel'deki balıkçılar, deniz salyası nedeniyle av yasağının başlayacağı 15 Nisan'dan 5 gün önce avlanmayı bıraktı.

Balıkçı Sait Akış, yaptığı açıklamada, avlanma sezonunun iyi başladığını söyledi.

Bölgede deniz salyasının etkisinin sürdüğünü aktaran Akış, "Ağları attığımızda balık vurmuyor. Bu nedenle biz balıkçılar için sıkıntılı geçti. Bu nedenle büyük gırgırlar sezonu erken kapattı. Bizler de şimdi küçük teknelerimizin tamir ve tadilatını yapıyoruz. Küçük teknelere yasak yok, biz deniz salyası bittiğinde denize açılacağız." ifadesini kullandı.

Balıkçı Hakan Onat da deniz salyası nedeniyle büyük teknelerin sezonu erken kapattığını kaydetti.

Küçük teknelere bakım yaptıklarını dile getiren Onat, "Deniz salyası geçtiği zaman küçük teknelerimizle denize açılacağız. Bir yandan balık tutacağız küçük teknelerimizle bir yandan da büyük teknelerden indirdiğimiz ağlarımıza ve büyük teknelere bakım yapacağız. Küçük teknelere 12 ay boyunca balık tutmak serbest. Bu sezon çok iyi de çok kötü de değildi." diye konuştu.

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