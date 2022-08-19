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Yaşam

Klasik araç tutkusu ve kampçılık hayalini "Pembe Aşk"ta buluşturdu

Düzce'de yaşayan Yasemin Nuran Açık, "Klasik araçları çok seviyorum. Bu benim 3. vosvosum. Kamp hayatı, doğayı ve denizi sevdiğimiz için karavan gibi tasarladık." dedi.

Cem Ali Kuş   | 19.08.2022
Klasik araç tutkusu ve kampçılık hayalini "Pembe Aşk"ta buluşturdu

Düzce

Düzce'de yaşayan klasik araç tutkunu Yasemin Nuran Açık, tasarladığı pembe renkli arabasıyla çevresinde ilgi odağı oluyor.

Klasik araçları ve kamp hayatını seven Açık, arkasına eklettiği kamp düzeneği kurulu aracıyla hayalini gerçekleştiriyor.

Aracına "Pembe Aşk" adını veren Açık, AA muhabirine, karavan şeklinde tasarladıkları alanda 3 kişinin rahatlıkla konaklayabildiğini belirtti.

Klasik araçları çok sevdiğini dile getiren Açık, "Bu benim 3. vosvosum. Klasik araçları kullanmanın farklı bir zevki var ancak bunda biraz daha farklı şeyler denemek istedik. Kamp hayatı, doğayı ve denizi sevdiğimiz için karavan gibi tasarladık. Arka kasamızın üzerinde 3 kişinin konaklayabildiği çadırımız var." dedi.

Açık, caddede ilerlerken "Pembe Aşk"ı gören vatandaşların mutlu olduğunu aktararak, "İnsanlar günün yorgunluğuyla monoton ve mutsuz olabiliyor. Arabayı gördükleri anda insanların yüzünde müthiş bir tebessüm oluşuyor. Bu çok güzel bir şey." diye konuştu.

Aracıyla Türkiye'de birçok noktayı gezdiklerini söyleyen Açık, aracın "bir buçuk vosvos" olarak tanındığını sözlerine ekledi.


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