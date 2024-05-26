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Yaşam

Klasik araç tutkunları Düzce'de buluştu

Düzce'de düzenlenen organizasyonda klasik otomobil tutkunları bir araya geldi.

Göksel Cüneyt İğde  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
Klasik araç tutkunları Düzce'de buluştu Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde - AA

Düzce

"Düzce Mercedes Grubu"nun düzenlediği etkinlikte İstanbul, Ankara, Sakarya, Bolu, Kastamonu ve Avusturya'dan gelen klasik araç sevenler, Hamidiye Kapalı Pazaryeri'nde buluştu.

1950'li yıllardan günümüze 100'ü aşkın aracın bulunduğu organizasyona vatandaşlar da ilgi gösterdi.

İlki geçen sene gerçekleştirilen etkinlikle, yurt içi ve yurt dışından gelen klasik otomobilseverlerin tanışması ve kaynaşması amaçlanıyor.



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