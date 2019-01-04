Kızını kaybettiği kanseri 90 yaşında yendi

ADANA - İsmihan Özgüven

Adana'da kalın bağırsak kanseri olan kızının tedavi sürecinde aynı rahatsızlığa yakalandığını öğrenen 90 yaşındaki baba, evladını kaybettiği hastalığı yenmeyi başardı.

İki yıldan bu yana kalın bağırsak kanseriyle mücadele eden 61 yaşındaki kızı Zeynep'in rahatsızlığının tedavisi için çabalayan, onu iyileştirmek için mücadele eden baba Ahmet Yermez, geçen ağustos ayında rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurdu. Kızının iki yıldır mücadele ettiği ve kemoterapi gördüğü kalın bağırsak kanserine yakalandığını öğrenen baba şoke oldu.

Konya'da bir hastanede kalan kızının daha fazla üzülmemesi ve tedavisine kötü yansımaması için aynı bölüme yatmayan baba Yermez, Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine başvurdu.

Üniversitenin Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılgan Tolga Akçam tarafından muayene edilen Yermez'in, karaciğere yayılan kanseriyle ilgili hemen ameliyata alınması uygun görüldü.

Ameliyata girmeden üç gün önce Konya'ya giden ve tedavi gören kızını ziyaret ederek helalleşen, rahatsızlığıyla ilgili herhangi bilgi vermeyen baba Yermez, daha sonra geldiği Adana'da başarılı bir operasyon geçirdi. Yoğun bakımda tedavisi sürürken kanser olan kızı vefat eden Yermez, sağlığına kavuştuğu haberiyle kızının ölüm haberini aynı anda aldı.

İlerlemiş yaşına rağmen taburcu edildiği hastaneden yürüyerek ayrılan Yermez, Konya'nın Ereğli ilçesinde kızı Zeynep Yermez'in mezarını ziyarette bulunarak dua etti.

"Kızımı kaybettiğim için üzgünüm"

Ahmet Yermez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yaşına kadar hiçbir ciddi rahatsızlık yaşamadığını, yaklaşık üç ay önce kusma, karın ağrısı şikayetiyle gittiği doktorda kalın bağırsak kanseri olduğunu öğrendiğini söyledi.

Kızının da aynı rahatsızlık nedeniyle iki yıldır tedavi gördüğünü anlatan baba Yermez, ameliyatla sağlığına kavuştuğunu ve kendisini çok iyi hissettiğini belirtti.

Yermez, kızının vefatına çok üzüldüğünü dile getirerek "Allah'tan geldik, yine oraya gideceğiz. Allah'ın takdiri. Kızımı kaybettiğim için üzgünüm. Yapabileceğimiz bir şey yok. Çok şükür ben rahatsızlığı yendim." ifadesini kullandı.

Arif Yermez de babasının bu yaşına kadar bahçe işleriyle ilgilendiğini ve her işini kendisinin yaptığını ifade etti.

Rahatsızlanan babasını tedavi için Adana'ya getirdiklerini ve burada sağlığına kavuştuğunu dile getiren Yermez, aynı rahatsızlık nedeniyle vefat eden ablalarının ölüm haberini babalarına ameliyatından sonra söyleyebildiklerini aktardı.

"Hastamız dirençli ve umutluydu"

Doç. Dr. Atılgan Tolga Akçam da Ahmet Yermez'in kendilerine kalın bağırsak kanseri karaciğere yayılmış bir şekilde geldiğini anlattı.

Yermez'in 90 yaşında olmasına rağmen hemen ameliyata aldıklarını dile getiren Akçam, "Kalın bağırsağının tamamına yakınını, karaciğerinin de sol tarafının tamamını aldık. Operasyondan 10 gün sonra da amcamızı taburcu ediyoruz. Bu, gençlerin bile bu sürede taburcu olamayacağı bir süre. Bundan sonra yaşantısına da hiçbir şey olmadan devam edecek." diye konuştu.

Akçam, Yermez'in 90 yaşında olmasına rağmen genç hastalara göre daha dirençli ve umutlu olduğunu, 10 gün gibi kısa sürede ayağa kalktığını kaydetti.