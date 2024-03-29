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Yaşam

Kitap kurdu aile kütüphanede okumayı geleneğe dönüştürdü

Kırklareli'nde "kitap kurdu aile" olarak tanınan öğretmen çift ile ikiz kızları kitap okuma tutkularıyla çevresindekilere örnek oluyor.

Özgün Tiran  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
Kitap kurdu aile kütüphanede okumayı geleneğe dönüştürdü Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Kent yaşamının koşuşturması ve stresinden uzaklaşmak isteyen Uygar ve Özlem Özdemir çifti, üç yıl önce İstanbul'dan ayrılarak Kırklareli'ne yerleşti. Burada, sakin bir yaşam sürme arzusuyla kitapların dünyasına olan tutkularını da beraberlerinde getirdiler.

Yeni hayatlarına alışırken, Alis ve Liyan adını verdikleri ikiz kızları dünyaya geldi. Henüz üç yaşında olmalarına rağmen, çiftin kitap okuma geleneği kızlarına da geçti.

Özdemir çifti, mesailerinin ardından sık sık kızlarıyla Kırklareli Halk Kütüphanesine gidiyor. Burada, çocuk oyun salonunda zeka oyunlarıyla başlayan etkinlikler, masal salonunda devam ediyor.

Masal salonunda, çocuklarının kelime dağarcığını geliştirmek ve kitap okuma alışkanlığını artırmak için Özdemir çifti masal kitaplarını sesli olarak okuyor.

Çift, eğitim kitaplarından romanlara kadar geniş bir yelpazede okuma yaparak, kütüphane ziyaretlerini ailecek keyifli bir etkinliğe dönüştürüyor,.

"Kütüphane bizim ikinci evimiz gibi"

Uygar Özdemir, AA muhabirine, kitap okumanın kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu söyledi.

Haftanın en az 3-4 günü ailece kütüphaneye geldiklerini anlatan Özdemir, kütüphane ortamı ve kitapların insana ayrı bir huzur verdiğini söyledi.

Kütüphanede kendini daha özgür ve mutlu hissettiğini anlatan Özdemir, "Kütüphane bizim ikinci evimiz gibi aslında. Çocuklu bir aile için çok güzel olanaklara sahip." diye konuştu.

"Kitap bizim için nefes alıp vermek gibi bir şey"

Özlem Özdemir ise çocuklarına kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için sık sık kütüphaneye geldiklerini söyledi.

Her kitap ile çocuklara yeni bir pencere açıldığını ifade eden Özdemir, bu yüzden kitap okumanın çok değerli olduğunu vurguladı.

Kitap okumanın yaşamlarının önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Özdemir, "Kütüphanede zaman keyifli geçiyor, oyunlar oynuyor kitaplar okuyoruz. Kitap okumak bence her yerde güzel. Çocuklar için kütüphanede okumak onlara iyi geliyor. Burada daha ciddiyetle dinliyorlar. Çocuklarla bağ kurmak için kitap önemli bir kaynak. Kitap bizim için nefes alıp vermek gibi bir şey." ifadelerini kullandı.


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