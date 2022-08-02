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Yaşam

Kırşehir'de yaralı ak leylek tedaviye alındı

Kırşehir'de, yaralı bulunan ak leylek tedavi altına alındı.

Abdullah Yıldız   | 02.08.2022
Kırşehir'de yaralı ak leylek tedaviye alındı

Kırşehir

Merkeze bağlı Çuğun köyünde gölet yakınında yaralı halde ak leylek bulan vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü görevlilerine bilgi verdi.

Kurum ekibi tarafından teslim alınan ak leylek, tedavi edilmek üzere Şube Müdürlüğündeki ilk müdahalenin ardından Kırşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Ak leyleğin buradaki tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlamasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

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