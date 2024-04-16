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Yaşam

Kırklareli'nde papatyalar doğayı renklendirdi

Kırklareli'nde ilkbaharın gelişiyle doğa yeniden canlandı.

Özgün Tiran  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
Kırklareli'nde papatyalar doğayı renklendirdi Fotoğraf: Özgün Tiran - AA

Kırklareli

Yazın habercisi olarak bilinen papatyalar, buğday tarlalarının arasında açarak güzel görüntüler oluşturdu.

Özellikle gün doğumu ve batımına yakın saatlerde tarlalar, ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Profesyonel fotoğrafçılar, güzel doğa manzaraları yakalamak için Istranca Dağları eteklerini tercih ediyor, fotoğrafseverler de bölgeyi doğal stüdyo olarak kullanıyor.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, kentin agro turizm açısından zengin olduğunu söyledi.

Trakya'nın bereketli topraklarının yeşillenmesiyle güzel görüntüler oluştuğunu ifade eden Şen, kentin deniz, tarih ve agro turizmiyle de öne çıktığını kaydetti.

Şen, Trakya'nın doğal güzelliklerinin görülmeye değer olduğunu kaydetti.

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