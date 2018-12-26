Kilim tamiratıyla geçen 41 yıl

Fotoğraf: AA/Erdal Çelikel

ANKARA - ERDAL ÇELİKEL

Ankara Kalesi esnafından Satılmış Sütçüoğlu, 41 yıldır geçimini Anadolu'nun geleneksel mesleklerinden kilim tamirciliğiyle sağlıyor.

Orta Asya dahil Türklerin yaşadığı topraklardan dünyaya yayılan halı ve kilim dokumacılığı yerini yavaş yavaş fabrikalarda imal edilen ürünlere bırakmasına karşın, bugün hala eski halı ve kilimleri tamir ederek ekmeğini kazanmaya çalışan esnafa rastlamak mümkün.

İşleri özel bir emek ve dikkati gerektiren kilim tamircileri, bir yandan geçimlerini sağlarken diğer yandan Türkiye'nin en eski el sanatı ürünlerinden halı ve kilimin de hayatta kalmasını sağlıyor.

Ömrünü kilim tamiratına adadı

Tarihi Ankara Kalesi civarındaki Kaleiçi Mahallesi'nde 50 metrekarelik dükkanı bulunan Satılmış Sütçüoğlu da ömrünün 41 yılını tamir edilecek kilimler arasında geçirmiş bir meslek ustası.

Sütçüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada 1972-1977 döneminde terzilik yaptığını, 1977 yılından sonra ise ustası Muzaffer Uysal'ın yanında kilim onarmaya başladığını söyledi.

Tamir edilemeyecek olan kilimlerin parçalarından kalemlik, makyaj çantası, kırlent gibi ürünler imal ettiğini anlatan Sütçüoğlu, şu an sahip oldukları iş yerinde 1999 yılından beri çalıştığını ifade etti.

Kilim parçalarından özellikle yabancı turistler için Noel çorabı da ürettiğini dile getiren Sütçüoğlu, "Kaleiçi turistik bir yer olduğu için en çok satışı turistlere yapıyoruz. ABD'lilere Noel çorabı bile sattım. Yaptığımız iş geleneksel meslekler sınıfına giriyor ancak benden sonra ailede bu işi yürütecek kimse olmadığından muhtemelen benden sonra bu işi kimse yapmayacak." dedi.

Ankara Vakıf Eserleri Müzesi'nin kurulmasına da katkı sağladığını belirten Sütçüoğlu, bu nedele Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünden teşekkür yazısı aldığını kaydetti.