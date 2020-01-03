Euro
6.65
Dolar
5.97
BIST 100
113,658.30
Altın
1,549.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara'da basın bilgilendirme toplantısında konuşuyor
logo
Yaşam

Kendi mahallesindeki evleri işaretledi

Malatya'da yaşadığı Dedeköy Mahallesi'ndeki Alevi vatandaşların evlerini işaretleyen zanlı jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Ferdi Türkten   | 03.01.2020
Kendi mahallesindeki evleri işaretledi

Ankara

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Dedeköy Mahallesi'nde Alevi vatandaşlara ait evlerin kapılarını ve duvarlarını işaretleyen zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Alevi vatandaşların yaşadığı mahallenin muhtarı, dün gece Akçadağ İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak 5 evin kapısına ve duvarlarına yazı yazıldığını ve işaret konulduğunu bildirdi.

Yapılan incelemede mahalledeki 5 evin kapı ve duvarlarına "Aleviler gitsin, Türkiye Müslümandır" yazıldığı, "X" işareti konulduğu belirlendi.

Söz konusu yazıları yazan şüphelinin aynı mahallede ikamet eden ve muhtarın yeğeni B.Ç. olduğu tespit edildi. Şüpheli, jandarma ekiplerince olaydan kısa süre sonra yakalandı.

Üst aramasında yazıları yazdığı boya kalemi bulunan şüphelinin, ilk beyanında güvenlik korucusu olmak istediğini, mahallenin güvenli olmadığı algısı oluşturmak amacıyla evleri işaretlediğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli B.Ç, Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa karanlık ve kanlı sömürgeci geçmişiyle yüzleşmeli
Sezar Yasası Esed rejimi için sonun başlangıcı olabilir mi?
Rusya’nın Orta Doğu’ya dönüşü
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin basılması Irak'taki kaosu derinleştirebilir
Borsa'da 2019 boğaların yılı oldu

Benzer haberler

Kendi mahallesindeki evleri işaretledi

Kendi mahallesindeki evleri işaretledi

Malatyalı ayakkabı tamircilerinin tercihi 'Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü' oldu

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK deplasmanında

Görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'a hapis istemi

Görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'a hapis istemi
Malatya'da 230 litre sahte içki ele geçirildi

Malatya'da 230 litre sahte içki ele geçirildi
Orijinal alkol şişelerine sahte içki dolduran şüpheli yakalandı

Orijinal alkol şişelerine sahte içki dolduran şüpheli yakalandı