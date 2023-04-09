Dolar
19.25
Euro
21.03
Altın
2,007.49
ETH/USDT
1,835.20
BTC/USDT
27,926.00
BIST 100
4,924.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik Toplu Açılış Töreni’ne katılıyor.
logo
Yaşam

Kenan Sofuoğlu, Sakarya'da depremzede çocuklara bisiklet hediye etti

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, kentte misafir edilen afetzede 100 çocuğa bisiklet hediye etti.

Onur Orhan, Uğur Subaşı  | 09.04.2023 - Güncelleme : 09.04.2023
Kenan Sofuoğlu, Sakarya'da depremzede çocuklara bisiklet hediye etti

Sakarya

Sofuoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından aileleriyle kente gelen afetzede çocukları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Akyazı ilçesinde kendi ismini taşıyan pistte ağırladı.

Burada çocuklar ve aileleriyle sohbet edip fotoğraf çektiren Sofuoğlu, 100 çocuğa bisiklet ve kıyafet hediye etti.

Sofuoğlu, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve çocuklarla pistte bisiklet turu attı.

Etkinlik sonunda Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, ATV aracına bindirdiği çocukları pistte gezdirdi.

"Çocukların yüzündeki mutluluğu görmek, beni duygulandırdı"

Sofuoğlu, gazetecilere, herkesin büyük afet karşısında üzerine düşeni yapmaya çalıştığını söyledi.

Bu programı deprem bölgesinde yapmak istediğini ama pistin daha uygun olacağını düşündüğünü aktaran Sofuoğlu, "Çocukların yüzündeki o mutluluğu görmek, beni gerçekten çok mutlu etti ve duygulandırdı." dedi.

Çocukluğunda kendisinin de bisiklet meraklısı olduğunu belirten Sofuoğlu, "Öyle her istediğimiz bisikleti de alamıyorduk. Özellikle çocuklara en güzel modelleri bulmaya çalıştım. Çocukların büyüme sürecinde spor ve fiziki anlamda bisikletin çok faydalı olduğuna inanıyorum. Şehrimiz zaten bisiklet şehri. Türkiye'de bisiklet konusunda en büyük atılım yapılan şehirlerden biri." diye konuştu.

Deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalardan bahseden Başkan Yüce de dünya şampiyonlarını yetiştiren pistte güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yüce, Sofuoğlu'nu hayırseverliği, efendiliği, dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla tanıdıklarına değinerek, 17 Ağustos 1999'depremini yaşamış insanlar olarak afetzedeleri en iyi kendilerinin anladığını, onların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Güzel bir etkinlik, çocuklar mutlu oldular"

Hatay'dan gelen depremzede Hüseyin Narin, Sakarya halkına teşekkür etti.

Narin, herkesin kendilerine çok iyi davrandığını anlatarak, "İyi durumdayız. Güzel bir etkinlik, çocuklar mutlu oldular. Sofuoğlu'na teşekkür ediyoruz. Burada hayatımıza devam ediyoruz, sıkıntımız yok." şeklinde konuştu.

Bisiklet hediye edilen Hüseyin Narin'in kızı Hira da çok mutlu olduğunu dile getirerek, Sofuoğlu'na teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Bakan Soylu: Şu ana kadar kurulan konteyner sayısı 58 bin 500
Emniyet teşkilatı 178. yaşına Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı buruk giriyor
ABD'nin Hatay'da kurduğu sahra hastanesi depremzedelere hizmet veriyor
Komandolar deprem bölgesinde yaraları sarıyor

Benzer haberler

Kenan Sofuoğlu, Sakarya'da depremzede çocuklara bisiklet hediye etti

Kenan Sofuoğlu, Sakarya'da depremzede çocuklara bisiklet hediye etti

Depremzede çocuklar çamura şekil vererek el becerilerini geliştiriyor

Saraybosna'nın ramazan geleneği: Çocuk ve kadınlar mukabelesi

Hatay'da depremzede çocuklar için kitabevi kuruldu

Hatay'da depremzede çocuklar için kitabevi kuruldu
Eğlenceli atölyelerle donatılan "Umut Tırı" depremzede çocuklar için yollarda

Eğlenceli atölyelerle donatılan "Umut Tırı" depremzede çocuklar için yollarda
Bisikletleriyle dünya turuna çıkan Fransız aile tarihi Sultanhanı Kervansarayı'nda mola verdi

Bisikletleriyle dünya turuna çıkan Fransız aile tarihi Sultanhanı Kervansarayı'nda mola verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet