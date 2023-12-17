Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı
Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu.
Karabük
Gençlik ve Spor Bakanlığınca 3 yıl önce hizmete alınan iki bin rakımlı kayak merkezinde, gece saatlerinde başlayan sağanak yerini kara bıraktı.
Kayak merkezinin zirvesi, bir süre etkisini gösteren yağışın ardından karla kaplandı.
Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 4, en düşük sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü merkezde karın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Ayrıca kar, kentin yüksek kesimlerinde de etkili oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.