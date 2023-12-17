Dolar
28.99
Euro
31.79
Altın
2,018.55
ETH/USDT
2,218.30
BTC/USDT
41,906.00
BIST 100
7,993.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı

Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu.

Orhan Kuzu  | 17.12.2023 - Güncelleme : 17.12.2023
Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı

Karabük

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 3 yıl önce hizmete alınan iki bin rakımlı kayak merkezinde, gece saatlerinde başlayan sağanak yerini kara bıraktı.

Kayak merkezinin zirvesi, bir süre etkisini gösteren yağışın ardından karla kaplandı.

Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 4, en düşük sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü merkezde karın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Ayrıca kar, kentin yüksek kesimlerinde de etkili oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı 1 günde yüzde 5,74 yükseldi
MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Şirvan Hasan'ı Suriye'de etkisiz hale getirdi
Türkiye, yerli tasarım başvurusunda dünyada 2. sıraya yükseldi
Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin arazi örtüsü verileri, yapay zeka destekli yeni sistemle tespit edilecek

Benzer haberler

Beyaz örtüyle kaplanan Abant Gölü Milli Parkı'nda hamsi festivali düzenlendi

Beyaz örtüyle kaplanan Abant Gölü Milli Parkı'nda hamsi festivali düzenlendi

Safranbolu UNESCO'da 29. yıl dönümünü kutluyor

Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı

5 ilde kar etkili oluyor

5 ilde kar etkili oluyor
Ladik Akdağ Kayak Merkezi'ne kar yağdı

Ladik Akdağ Kayak Merkezi'ne kar yağdı
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar şiddetini arttırdı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar şiddetini arttırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet