Dolar
28.94
Euro
31.26
Altın
2,023.77
ETH/USDT
2,273.70
BTC/USDT
43,748.00
BIST 100
8,068.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Yaşam

Kelebek Bahçesi 30 bin kelebek ile Şebiarus için süslendi

Normal zamanlarda ortalama 10 bin kelebeğe ev sahipliği yapan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Mevlana Celaleddin Rumi'nin anıldığı Şebiarus etkinlikleri için 30 bin kelebek ile ziyaretçilerini bekliyor.

Anıl Kuru  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Kelebek Bahçesi 30 bin kelebek ile Şebiarus için süslendi Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

Türk ve İslam aleminin en büyük mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin Rumi'nin 750. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla düzenlenen "Şebiarus" etkinlikleri için Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde çalışmalar tamamlandı.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde, 7-17 Aralık'ta yapılacak anma törenleri dolayısıyla normalde 10 bin civarında olan kelebek sayısı 30 bine çıkarıldı.

Tropikal Kelebek Bahçesi Başbiyoloğu Turgut Tuş, AA muhabirine, "Şebiarus" etkinliklerinin Konya'ya yerli ve yabancı turistleri çektiğini, bahçenin şehre gelenler için etkinliklerin dışında gezilecek yerlerin başında geldiğini belirtti.

Bahçede yaklaşık 45 tür kelebek olduğunu hatırlatan Tuş, "Türler çok fazla değişiklik göstermiyor ancak sayılar azalıp çoğalıyor. Özellikle Şebiarus etkinlikleri gerçekleştirilirken kelebek sayımızı normal zamanların çok daha üstü olan 30 bine çıkardık. Kelebek bahçesinin ziyaretçi sayısı özellikle 'Şebiarus' dönemlerinde çok artıyor. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde yapılan çalışmanın sebebi normalin üzerinde bir ziyaretçiye ev sahipliği yapmamızdır. " dedi.

Şebiarus'ta özellikle İranlı ziyaretçiler geliyor

Bahçenin yaşayan bir ekosistem olduğuna dikkati çeken Tuş, şunları kaydetti:

"Bütün kelebekler, 30 bini birden aynı anda uçmuyor. Bazen beklentiler bu yönde olabiliyor. Bazı kelebekler meyvelerin üzerinde, bazıları çiçeklerin üzerinde besleniyor olacak. Birçoğunu kayaların üzerinde hatta yaprakların altında görme ihtimaliniz var. Ziyaretçilerimizden sadece uçan kelebeklere odaklanmalarını değil tüm bu ekosistemi incelemelerini bekliyoruz. Bazen de kelebekler dinlenmek için yere konabiliyor. Bu konuda da ziyaretçilerimizi dikkat etmeleri için uyarıyoruz."

Bahçeyi yıl içinde oldukça fazla yabancı turistin ziyaret ettiğini aktaran Tuş, "Özellikle içinde bulunduğumuz dönemlerde Rus ve Ukraynalı turistler ağırlıklı geliyorlar. Ancak Şebiarus zamanında İranlı turistlerin Konya'ya yoğun gelişi nedeniyle ikinci durak olarak Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ni tercih ediyorlar. Bu dönemde çok sayıda İranlı ziyaretçileri ağırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sosyal medyadaki "nefret söylemleri"yle ilgili 30 sanık 3 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak
Hrant Dink cinayeti tetikçisi Ogün Samast'ın yargılanmasına başlandı
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı kabul etti
İstanbul Havalimanı'nda kış hazırlıkları tamamlandı
Türk jetlerinden NATO hava sahasının korunmasına katkı

Benzer haberler

Kelebek Bahçesi 30 bin kelebek ile Şebiarus için süslendi

Kelebek Bahçesi 30 bin kelebek ile Şebiarus için süslendi

Şebiarus törenleri dolayısıyla Ankara-Konya hattında YHT seferleri artırıldı

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 8 yılda 3 milyon ziyaretçiye ulaştı

Konya'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Konya'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bakan Ersoy: Çatalhöyük, tıpkı Göbeklitepe gibi medeniyetin temellerini anlamamızda anahtar bir yerleşim yeridir

Bakan Ersoy: Çatalhöyük, tıpkı Göbeklitepe gibi medeniyetin temellerini anlamamızda anahtar bir yerleşim yeridir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet