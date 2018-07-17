Astanalı Kamila Rollan ile Sabina İsmayilova, Down sendromu, otizm ve serebral felç ile işitme engeli bulunan çocukları sosyalleştirmek için akademik dersler ve tiyatro eğitimleri veriyor.

Fotoğraf: AA/Aliia Raimbekova

ASTANA - Aliia Raimbekova

Astanalı 24 yaşındaki Kamila Rollan ile 28 yaşındaki Sabina İsmayilova, açtıkları kapsayıcı eğitim merkezinde akademik dersler ve tiyatro eğitimleriyle Down sendromu, otizm ve serebral felç ile işitme engeli bulunan çocukları sosyalleştirmeye çalışıyor.

Rollan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenciyken hayırsever kuruluşlarında gönüllü çalıştığını, hastanelerde gösteriler düzenleyerek çocukları eğlendirdiğini belirtti.

"Her birinin hikayesi diğerinden daha da üzücüydü"

Hastanede tanıştığı annelerin, engelli çocuklarının hayatının ne kadar zor olduğunu anlattıklarını söyleyen Rollan, "Her birinin hikayesi diğerinden daha da üzücüydü. O zaman fiziksel ve zihinsel engelli çocukların sosyalleşmesine katkı sağlamaya karar verdim ve engellilere kapsayıcı eğitim alanında yüksek lisans yaptım." dedi.

ABD'de staj yaptığını dile getiren Rollan, orada tanıştığı İsmayilova ile geçen yıl Astana'da fiziksel ve zihinsel engelli çocuklar için eğitim merkezi açtıklarını ifade etti.

Rollan, "Fiziksel ve zihinsel engelli çocuklar için akademik eğitimler ile tiyatro dersleri veriyoruz. Engelli çocukların, kimseye bağımlı kalmaması için becerilerini geliştiren teknolojileri kullanma yönünde çalışıyoruz." dedi.

Seminer ve eğitimler düzenleyerek engellilere yönelik öğretmenler de yetiştirdiklerini aktaran Rollan, merkezde şu an 40'ın üzerinde Down sendromu, otizm ve serebral felç hastası ile işitme engelli çocuğun eğitim gördüğünü, 100 civarında çocuğun da merkezde eğitimini tamamladığını bildirdi.

"Çocuklara toplumun parçası olduklarını hissettirmeye çalışıyoruz"

Rollan, merkezde çocukların ilgi alanını geliştiren eğitim modeli uyguladıklarına işaret ederek, "Anneler, merkezimizde eğitim alan çocuklarının okulda daha da başarılı olduğunu söylüyor. Derslerimiz daha çok oyun tarzında geçiyor ve eğitim sistemimiz daha çok dostluk üzerine kurulmuştur." diye konuştu.

Eğitim çerçevesinde çocuklar için çeşitli geziler düzenlediklerini kaydeden Rollan, "Çocukları sosyalleştirerek onlara toplumun bir parçası olduklarını hissettirmeye çalışıyoruz." dedi.

"Toplumdaki klişeler çocukların sosyalleşmesine engel oluyor"

Rollan, toplumda fiziksel ve zihinsel engelli çocukların dünyasının farklı, onlarla anlaşmanın zor ve engelli çocuk sahibi veya bir engelliyle arkadaş olmanın utanç verici olduğu gibi klişelerin bulunduğuna ve bunların çocukların sosyalleşmesini olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Engellilerle ilgili toplumdaki klişeleri yıkmaya yönelik projeler yürüttüklerini anlatan Rollan, "Toplumdaki bariyerler olmazsa fiziksel ve zihinsel engelli çocuklar sağlıklı çocuklar gibi eğitim alabilir, bir meslek sahibi olabilir veya spor yapabilir." diye konuştu.

"Engellilerle çalışma deneyimimizi paylaşmaya hazırız"

İsmayilova da hükümetin normal liselerde fiziksel ve zihinsel engelliler için sınıflar açılması yönündeki çalışmalarını desteklediklerini, engelli çocuklarla çalışma deneyimlerini paylaşmaya hazır olduklarını kaydetti.

Liseyi bitiren engellilerin, mesleki eğitim veya iş bulmak gibi sorunlarla karşılaştıklarına işaret eden İsmayilova, "19 yaşındaki bir Down sendromlu kız merkezimizde eğitim aldı ancak mesleki eğitimi olmadığı için hiçbir yerde çalışamıyor. Çocukların çalışmasını ve geçimini sağlamalarını desteklemek istiyoruz. İleride merkezimizde çocuklara meslek edindirmeyi de planlıyoruz." dedi.

İsmayilova, hükümetten beklentilerinin, engellilere iş imkanlarının sağlanması konusunda projeler üretmek olduğunu söyledi.

İsmayilova ayrıca, eğitim merkezinin sadece Astana’yı kapsadığını, gelecekte Karagan ve Kostanay kentlerinde de şube açmayı planladıklarını, ayrıca kırsal kesimlere de ulaşmak istediklerini sözlerine ekledi.