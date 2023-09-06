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Yaşam

Kayseri'deki hayvanat bahçesinde engelli kaplan "Umay"a özenle bakılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde, engelli kaplan "Umay"a 10 yıldır özenle bakılıyor.

Ramazan Kaya  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Kayseri'deki hayvanat bahçesinde engelli kaplan "Umay"a özenle bakılıyor

Kayseri

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 150 türde 1600 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinde görevliler, hayvanlara en iyi şartlarda bakmaya devam ediyor.

Burada dünyaya gelen doğuştan engelli "Umay" isimli kaplana da 10 yıldır şefkatle bakılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Kaan Erkekoğlu, Umay'a özel şartlarda bakıldığını ve özel diyet uyguladıklarını belirtti.

Erkekoğlu, "Özel diyet uyguluyoruz, fazla kilo almasını istemiyoruz. Hareket kapasitesini arttırmak için günlük egzersizlerini sağlıyoruz. Diğer hayvanlardan farklı olarak da barınma ortamının iyi olması gerekiyor. Elimizden geldiği kadar anne şefkati ile ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı.

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