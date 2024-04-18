Dolar
32.51
Euro
34.82
Altın
2,378.04
ETH/USDT
3,003.20
BTC/USDT
61,534.00
BIST 100
9,560.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’nin Refah kentindeki Kuveyt Hastanesi önünden yayındayız Gazze'ye yardım ulaştırılması için 3 bin 774 ton insani yardım malzemesiyle Türkiye'den uğurlanan "9. İyilik Gemisi"ne Mısır açıklarında ikmal yapılıyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da, Türkiye-Mali 4. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Yaşam

Kayseri'de yeterli yağış olmayınca kar kuyuları boş kaldı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bulunan "kar kuyuları" bu yıl kar yağışının yetersiz olması nedeniyle boş kaldı.

Muhammed Kısır  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Kayseri'de yeterli yağış olmayınca kar kuyuları boş kaldı Fotoğraf: Muhammed Kısır/AA

Kayseri

Geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan "kar kuyuları" geleneğini sürdüren Hacılar ilçesi sakinleri, kuyularda bulunan karı yaz mevsiminde genelde içme suyu olarak kullanırken, üzerine pekmez, yoğurt ve ceviz koyarak tatlı niyetine de tüketiyor.

Kış mevsiminde yaşanan kuraklıktan dolayı bu yıl evlerinin bahçelerinde bulunan kuyularını karla dolduramayan ilçe sakinleri, derinlikleri 5-10 metre arasında değişen ve 150-200 ton arasında kar alan kuyularına Erciyes'ten kar getirmeyi de düşünüyor.

İlçede bu geleneği devam ettiren 65 yaşındaki Ahmet ve 64 yaşındaki Mahmut Gengeç kardeşler de kuyularına kar dolduramadıkları için üzüntü yaşıyor.

"Kar kuyuları bizim 500 yıllık tarihimiz"

Ahmet Gengeç, AA muhabirine, bahçelerine yaptırılan kar kuyularını çocukluluklarından beri karla doldurduklarını söyledi.

Bu yıl fazla kar yağmadığına dikkati çeken Gengeç, şöyle konuştu:

"Kuyularımız karsız kaldı. Kar kuyuları bizim 500 yıllık tarihimiz. İlk defa kuyumuza kar koyamadık. Burada kasım ve aralık ayına kadar her zaman kar bulunurdu. İsteyen misafirlerimize buradan istediği gibi götürmek ücretsizdi. Kar sularını içmemize, çamaşırımıza ve hayvanlarımız vardı onlara kullanıyorduk. Şimdi çeşme suyumuz geldi ama hayatın her alanında bu suları kullanıyorduk. İhtiyacı olan gelip kar götürebiliyorlardı. 65 yılda ilk defa böyle oldu. Kuyularımız boş kaldı."

Gengeç, kuyularının bakımlarını her zaman yaptıklarını anlatarak, geçen yıl yaklaşık 50-60 santimetre kar olduğunu ve aileleriyle beraber kuyularını karlarla doldurduklarını dile getirdi.

Erciyes dışında şu anda kar olmadığını anlatan Gengeç, "Temmuz ve ağustos aylarında burası araba kuyruğundan geçilmezdi. O kadar insan kar suyu almaya gelirdi. Her gün gelip termosuyla doldurup giderdi. Biz kuyuları ocak ve şubat ayında doldurmaya başlıyorduk. Kar kıvamını bulunca doldurmaya başlıyorduk. İlçemizde 2 bin veya 3 bin kuyu var. Şu an hepsi boştur. Kar kuyularının dolması için seneyi bekleyeceğiz." dedi.

"Dışarıdan getirtmeyi düşünüyoruz"

Mahmut Gengeç ise kimsenin kuyulara kar koyamadığını bu nedenle üzgün olduklarını aktararak, "Dışarıdan getirtmeyi düşünüyoruz. En azından 1 kuyuyu doldurmayı düşünüyoruz. 64 yaşındayım ve ilk defa karsız böyle bir yılımız geçti. Kar kuyularımız boş kaldı. En azından Hacılar'da bir kuyuda olsa üzülmeyeceğim. Erciyes'ten ne yapar ne ederim bir kuyu doldururum. Ücreti önemli değil. Parayı çalışır buluruz ama karı bulamayız. Hacılar ilk defa böyle karsız kaldı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den insani yardımı Gazze'ye götüren 9. gemi Mısır açıklarına ulaştı
MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son iki haftada 75 terörist etkisiz hale getirildi
Muş'ta karla mücadele ekipleri kış boyunca kilometrelerce yolu kardan temizledi
Bayburt'ta ekipler ilkbaharda iş makinesinin boyunu aşan karla mücadele ediyor
Jandarma uzman erbaşların taksirli suçlar nedeniyle sözleşmelerinin sonlandırılmasına iptal

Benzer haberler

Kayseri'de yeterli yağış olmayınca kar kuyuları boş kaldı

Kayseri'de yeterli yağış olmayınca kar kuyuları boş kaldı

İlkokulda hayalini kurduğu "köşker"liği 55 yıldır tarihi Kapalı Çarşı'da sürdürüyor

Sağ ayağını kaybeden gazi çocukluk aşkı futbol için halen ter döküyor

İç Anadolu'da Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı

İç Anadolu'da Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı
Kayseri’de otobüs yolcularına yönelik emniyet kemeri denetimi yapıldı

Kayseri’de otobüs yolcularına yönelik emniyet kemeri denetimi yapıldı
Yerli ve yabancı turistler Erciyes'te baharda kayak keyfi yaşıyor

Yerli ve yabancı turistler Erciyes'te baharda kayak keyfi yaşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet