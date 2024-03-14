Kayseri'de 10 dakika süren dolu yolları ve araçların üzerini kapladı
Kayseri'de aniden bastıran dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kayseri
Kent merkezinde aniden başlayan dolu, yaklaşık 10 dakika sürdü.
Yağış sırasında bazı sürücüler park halindeki araçlarını kapalı alanlara çekmeye çalışırken bazısı da karton, kilim, kaban ve montlarla araçlarını korumaya çalıştı.
Yağışın ardından yol ve araçların üzeri doluyla kaplandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.