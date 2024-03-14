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Yaşam

Kayseri'de 10 dakika süren dolu yolları ve araçların üzerini kapladı

Kayseri'de aniden bastıran dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Esma Küçükşahin  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
Kayseri'de 10 dakika süren dolu yolları ve araçların üzerini kapladı

Kayseri

Kent merkezinde aniden başlayan dolu, yaklaşık 10 dakika sürdü.

Yağış sırasında bazı sürücüler park halindeki araçlarını kapalı alanlara çekmeye çalışırken bazısı da karton, kilim, kaban ve montlarla araçlarını korumaya çalıştı.

Yağışın ardından yol ve araçların üzeri doluyla kaplandı.

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