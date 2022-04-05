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Yaşam

Kayısı tatlısı Oscar menüsünde yer aldı

Malatya Valisi Aydın Baruş, 27 Mart'ta Los Angeles Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen Oscar Ödül töreni sonrası düzenlenen partide ünlü şef Wolfgang Puck'ın menüsünde "Kaymaklı kayısı tatlısı" ve "Karadeniz pidesi"ne yer verdiğini bildirdi.

Yeter Erdine   | 05.04.2022
Kayısı tatlısı Oscar menüsünde yer aldı

Malatya

Malatya Valisi Aydın Baruş, yazılı açıklamasında, dünya çapında büyük ilgiyle takip edilen Oscar töreni sonrasında düzenlenen partide davetlilere kaymaklı kayısı tatlısı ikram edilmesinin Malatya mutfak kültürü açısından önemli bir tanıtım fırsatı olduğunu belirtti.

Aynı zamanda İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Başkanlığını yapan Baruş, şöyle devam etti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımız ülke turizminin tanıtımını en iyi şekilde yapmak için yoğun çaba harcıyor. Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ülke ve şehir bazında tanıtım faaliyetlerinin daha profesyonel, koordine bir şekilde gerçekleştirilmesi için il tanıtım ve geliştirme kurulları oluşturmuştu. Malatya ili olarak biz de TGA ile iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanlığımız ve TGA Malatya'nın değerlerinin tanıtımı için bize büyük destek veriyor. Nitekim TGA'nın girişimleriyle Oscar Ödülleri töreninin ardından düzenlenen yemekte, dünya çapında ünlü şef Wolfgang Puck, bizim mutfağımızdan iki lezzete yer verdi, kaymaklı kayısı tatlısı ve Karadeniz pidesi. Puck, kuru kayısıyı özel bir krema ve fıstıkla doldurup dünyaca ünlü konuklara ikram etti."

Şef Puck'ın kayısıya menüde yer vermesinin güzel bir tanıtım fırsatı verdiğini ifade eden Baruş, Puck'ı Malatya'ya davet edeceklerini ve Malatya yemeklerinin, meyvelerinin lezzetini yerinde görmesini sağlayabileceklerini kaydetti.

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