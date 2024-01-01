Kayak merkezlerinde yeni yıl coşkusu
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinde yeni yılının ilk dakikaları coşkuyla kutlandı.
Ankara
Yılbaşı denince ilk akla gelen noktalardan Uludağ, yetersiz kar yağışı nedeniyle bu yılın ilk dakikalarını az miktarda karla karşıladı.
Pistlerde kar seviye yetersiz olunca Uludağ'ın ziyaretçileri otelleri ve orman köşklerini tercih etti.
Konaklama hizmeti veren işletmelerdeki doluluk oranı yüzde yüze kadar ulaştı.
Oteller Bölgesi'nde ise hava fişek gösterileri yapıldı.
Otel Müdürü Erdem Başarır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılı bu sene karsız ortamda karşıladıklarını söyledi.
Son günlerde rezervasyonlarda hareketlilik yaşandığını belirten Başarır, kapasitelerini tamamen doldurduklarını dile getirdi.
Pistlerde kar olmayınca etkinlikleri kapalı ortamlarda gerçekleştirdiklerini anlatan Başarır, "Sanatçılarımızın sahne performansları vardı. Yılbaşı pazar gününe denk gelince üç günlük program yaptık. Misafirlerimiz de bu programlara yoğun ilgi gösterdi. Yeni yılı Uludağ'da coşkuyla karşıladık." dedi.
Yeni yıla Uludağ'da girmeyi tercih eden Zeynep Kanal, karavanlarıyla buraya geldiklerini ifade etti.
Kar olmamasına rağmen Uludağ'ın farklı havası olduğunu belirten Kanal, "Uludağ'ın bize şans getirdiğine inanıyoruz. O yüzden buradayız. Arkadaşlarımızla eğleniyoruz. Temiz havayla, ateş başında yeni yıla giriyoruz. Çok da eğlendik." diye konuştu.
Serdar Güneş de arkadaşlarıyla beraber yeni yılı Uludağ'da eğlenerek karşıladıklarını anlatarak, "Buranın her şeyini seviyoruz. Kar yağsa daha da güzel olacaktı ama yine de mutluyuz." dedi.
Palandöken
Çeşitli ülkelerin yanı sıra Türkiye'den çok sayıda kişi, yılbaşı için kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'ni tercih etti.
Gece kayağı yapılabilen merkezdeki otellerin düzenlediği yılbaşı programlarında, yerli ve yabancı konuklar eğlenceli zaman geçirdi.
Gala yemeğiyle başlayan etkinliklerde, konserler verildi, çeşitli gösteriler yapıldı.
Meşaleli kayak ve havai fişek gösterileriyle renklendirilen gecede, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Hava sıcaklığı yaklaşık sıfırın altında 10 derece olmasına rağmen vatandaşlar kar üzerinde dans ederek yeni yılı kutladı.
Buradaki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, AA muhabirine, sabahtan beri Palandöken Kayak Merkezi'ndeki kutlamaların devam ettiğini söyledi.
Yeni yılın mutluluk getirmesini dileyen Akça, şunları kaydetti:
"Yeni yıla 'merhaba' diyoruz. Palandöken'de eğlence devam ediyor ve inanılmaz bir coşku var. Oteller yüzde yüz dolu, sabahtan beri partiler ve değişik aktiviteler devam ediyor. Herkes mutlu, dağda 1 metreye yakın kar, keyifli ve soğuk da bir hava var. İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelenlerle misafirlerimizin yüzde 90'ı yerli. Yüzde 10'u da yabacılardan oluşuyor. Avrupa'dan gelen gurbetçi misafirlerimiz var. Farklı ülkelerden gelenler var, insanlar çok keyifli."
Sarıkamış
Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde de yeni yıl coşkusu yaşandı.
Sarıçam ormanları arasında kristal karı, uzun kayak pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Sarıkamış'ta vatandaşlar, yeni yıla havai fişek gösterileri eşliğinde kar üstünde dans ederek girdi.
Yılbaşı etkinliklerinin yapıldığı kayak merkezinde turistler, Kafkas Halk Oyunları gösterileriyle de keyifli anlar yaşadı.
Abant
Yılbaşı gecesi için Ankara ve İstanbul'a 2,5 saat mesafede bulunan Abant'ı tercih edenler, bölgede bulunan otellerdeki eğlence programlarına katıldı.
Bölgede bulunan bir otelde Yavuz Seçkin ve Tuğçe Kandemir sahne aldı.
Geceye Yavuz Seçkin'in programı ile başlayan vatandaşlar, keyifli dakikalar geçirdi.
Seçkin, gösterisi esnasında Bülent Ersoy, Zerrin Özer, Murat Övünç, Fatih Ürek ve Fatih Terim gibi isimlerin de taklitlerini yaptı.
Daha sonra sahne alan Tuğçe Kandemir sevilen şarkılarını seslendirdi.
Kandemir, kendisinden önce sahneye çıkan Seçkin'in doğum gününü kutladı.
Seçkin de kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını üfleyerek söndürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.