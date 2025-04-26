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Yaşam

Katar'da mehter yürüyüşü ve horon gösterisine yoğun ilgi

Katar'ın başkenti Doha'daki tarihi Suk Vakıf Meydanı'nda düzenlenen mehter yürüyüşü ve horon gösterisi büyük ilgi gördü.

Ali Altunkaya  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
Katar'da mehter yürüyüşü ve horon gösterisine yoğun ilgi Fotoğraf: Ali Altunkaya/AA

Doha

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği girişimleri ile düzenlenen "Trabzon Tanıtım Günleri" kapsamında şehre gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın yürüyüşü büyük beğeni topladı.

Mehteran takımı eşliğinde ay-yıldızlı bayraklarla oluşturulan korteji, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve vatandaşlar ilgiyle takip etti.

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Büyükelçisi Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar'da Türk kültürüne yönelik ilginin arttığına dikkat çekerek, "Şanlı tarihimizin bir sembolü olan mehter takımımız Katar'da büyük bir ilgi ile karşılandı. Böyle etkinlikler ile zengin Türk kültürümüzü Katar'da tanıtmaya devam edeceğiz." dedi.

Yürüyüş boyunca “Ceddin Deden”, “Mehter Marşı” ve “Genç Osman” gibi eserler seslendiren mehteran bölüğü tarihi kıyafetleriyle Suk Vakıf Çarşısında performans sergiledi.

Kentte yaşayan Türk vatandaşları ve yabancılar mehter takımını cep telefonlarıyla kaydederek alkışlarla eşlik etti. Yürüyüşün ardından yapılan horon gösterisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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