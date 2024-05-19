Kastamonu'da yolda koşan ayılar cep telefonuyla görüntülendi
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde anne ayı ve 2 yavrusunun yolda koştuğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kastamonu
Bozarmut köyü ormanlık alanında aracıyla ilerleyen sürücü, yolda ayı ve 2 yavrusunun koştuğunu fark etti. Sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Yolda bir süre koşan ayılar, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.