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Yaşam

Kastamonu'da yolda koşan ayılar cep telefonuyla görüntülendi

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde anne ayı ve 2 yavrusunun yolda koştuğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Özgür Alantor  | 19.05.2024 - Güncelleme : 19.05.2024
Kastamonu'da yolda koşan ayılar cep telefonuyla görüntülendi

Kastamonu

Bozarmut köyü ormanlık alanında aracıyla ilerleyen sürücü, yolda ayı ve 2 yavrusunun koştuğunu fark etti. Sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yolda bir süre koşan ayılar, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

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