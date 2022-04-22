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Yaşam

Kastamonu'da üniversiteliler, ilkokul öğrencileriyle 23 Nisan'ı kutladı

Kastamonu Üniversitesi öğrencilerince oluşturulan "Belki de Sensin Topluluğu" üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencilerine yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi.

Özgür Alantor   | 22.04.2022
Kastamonu'da üniversiteliler, ilkokul öğrencileriyle 23 Nisan'ı kutladı Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Topluluk üyeleri, il merkezindeki Candaroğulları, Kuzeykent ve TOKİ ilkokullarından 160 öğrenciyle 23 Nisan kutlaması gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan öğrenciler, Kastamonu Üniversitesi kampüsünün girişinden yemekhaneye kadar 23 Nisan yürüyüşü yaptı.

Yemekhanede devam eden programda topluluk üyeleri tarafından çocuklara yemek ikram edildi. Ardından yüzleri boyanan çocuklarla çeşitli oyunlar oynayıp etkinlikler yapan topluluk üyeleri, oyun havaları eşliğinde birlikte dans da etti.

Topluluk başkanı Ayberk Balta, AA muhabirine, topluluğun 7 yıldır faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

Önceki yıllarda köy okullarını ziyaret ettiklerini anlatan Balta, "Bu sefer 'Kastamonu merkezde bir şey yapalım' dedik. 23 Nisan'ı geçmişte olduğu gibi kutlamak için böyle bir etkinlik yaptık. Amacımız, eski bayramların tadını, çocukluğumuzdaki 23 Nisan bayramlarının havasını yaşatmaktı." dedi.

Topluluk üyelerinden Beyza Emrebaş ise çok güzel bir gün geçirdiklerini dile getirerek, "Çocuklarla konuştuğumuzda çok eğlendiklerini, bir daha böyle bir gün geçirmek istediklerini söylediler. Birlikte 23 Nisan havasını tattık. Topluluk olarak köy okullarına gidip bu tarz etkinlikler yapmak asıl hedefimiz ama bu sefer etkinliği kampüse taşımak istedik." ifadesini kullandı.

Candaroğulları İlkokulundan Sinem Şen de çok eğlendiğini vurgulayarak, "Şarkılar dinledik, dans ettik, oyunlar oynadık, yemek yedik, yüzümüzü boyadık. Daha önce hiç böyle bir gün yaşamamıştım. Bizi eğlendiren abilerime, ablalarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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