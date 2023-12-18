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Yaşam

Kastamonu'da kar ve sisle buluşan ormanlar dronla görüntülendi

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu.

Semih Yüksel  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
Kastamonu'da kar ve sisle buluşan ormanlar dronla görüntülendi Fotoğraf: Semih Yüksel/AA

Kastamonu

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun Odayboğazı mevkisinde başlayan kar yağışı, 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'ne doğru yoğunlaştı. Etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi düştü.

Kara yolu çevresindeki ormanlar kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Isırganlık ve Esentepe mevkileriyle Yaralıgöz Dağı'nda kar ve sisle oluşan eşsiz manzaralar dronla görüntülendi.

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