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Yaşam

Kastamonu'da dalgalar sahilde hasara yol açtı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırtınanın oluşturduğu dalgalar, sahil yolunda hasara neden oldu.

Kadir Yıldırım  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Kastamonu'da dalgalar sahilde hasara yol açtı

Kastamonu

Gece etkili olan fırtına nedeniyle Karadeniz'de yüksekliği birkaç metreyi bulan dalgalar oluştu.

Dalgalar, İnebolu-Cide sahil yolunun İsmetpaşa Caddesi kesiminde hasara yol açtı.

Karayolları ekiplerinin önlem aldığı yolda, dalgaların caddeye taşıdığı moloz yığınlarının temizlenmesi amacıyla çalışma yürütüldü.

Öte yandan fırtına nedeniyle balıkçılar da Karadeniz'e açılamadı.

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