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Yaşam

Kastamonu'da beyaz örtüyle kaplanan ormanlar dron ile görüntülendi

Kastamonu'da yüksek rakımlı noktalarda etkili olan kar yağışının oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.

Bilal Kahyaoğlu  | 14.01.2024 - Güncelleme : 14.01.2024
Kastamonu'da beyaz örtüyle kaplanan ormanlar dron ile görüntülendi Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Kentte 12 Ocak'ta başlayan kar yağışı dün de etkili oldu.

Kar yağışının ardından kentin Kuzey ilçeleri ile yüksek alanları beyaz örtüyle kaplandı.

Ormanlık alanların karla buluşması AA muhabiri tarafından dron ile görüntülendi.

Kar nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için Karayolları ve Özel İdare ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.

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