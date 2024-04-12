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Yaşam

Kastamonu'da "asırlık bayram pilavı" geleneği yaşatıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 132 yıldır sürdürülen "asırlık bayram pilavı" etkinliğinde, 120 kazan etli pilav katılımcılara ikram edildi.

Ümit Yorulmaz  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
Kastamonu'da "asırlık bayram pilavı" geleneği yaşatıldı Fotoğraf: Ümit Yorulmaz/AA

Kastamonu

Bozkurt Belediyesince her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarının üçüncü günü düzenlenen etkinlikte, ilçe sakinleri bir araya geliyor.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Bozkurt Meydanı'nda etkinliğin 132. yılı dolayısıyla katılımcılara, 1600 kilogram pirinç ve 750 kilogram et kullanılarak 120 kazanda yapılan etli pilav, stantlardan belediye personeli tarafından ayran ile ikram edildi.

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, programda yaptığı konuşmada, ilçe sakinlerinin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Yanık, "Geçmişten bugüne kadar atalarımızdan bize miras kalan pilav şölenimizi sizlerle icra etmenin mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. İnşallah bu gelenek ve göreneklerimiz gelecek nesillere aktarılarak devam edecektir." diye konuştu.

Bozkurt Kaymakam Vekili Osman Sarı ise katılımcıların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Duanın ardından başlanan pilav ikramı, yaklaşık 5 saat sürdü.

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