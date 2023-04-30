Dolar
19.45
Euro
21.43
Altın
1,989.40
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,617.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Ankara mitinginde konuşuyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu’nda vatandaşlara hitap ediyor.
logo
Yaşam

Kaş'ta Yörük göçü canlandırıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde geleneksel Likya Su Yolu Yürüyüşü ve Patara Yörük göçü etkinliği gerçekleştirildi.

Talip Demirci  | 30.04.2023 - Güncelleme : 30.04.2023
Kaş'ta Yörük göçü canlandırıldı Fotoğraf: Talip Demirci - AA

Antalya

Yörük dernekleri üyelerinin yanı sıra turistlerin de yer aldığı 8 kilometrelik yürüyüşe, yaklaşık bin kişi katıldı.

İslamlar Mahallesi'nden tarihi Patara Antik Kenti'ne su getirilen yolda yapılan yürüyüşte, Yörük göçü canlandırıldı.

Katılımcıların yöresel kıyafetleriyle katıldığı etkinlikte at, eşek ve develer de yer aldı.

Patara'da sona eren yürüyüşün ardından Likyalı Yörükler Patara Ekibi, halk oyunları gösterisi sundu.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Yörüklerin gelenek, örf ve adetlerini yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.

Yörüklerin "Barak Kilimi" dokumacılığını da yeniden canlandıracaklarını ifade eden Ulutaş; "Bölgede artık pek dokunmuyor. Dokuma tezgahlarını hazırladık. Kilimi yeniden dokuyup Kaş ve Kalkan'da sergilenmesini sağlayacağız." dedi.

Ulutaş, Patara, Xanthos ile Letoon antik kentlerini bisiklet ve yürüyüş yollarıyla da birbirine bağlayacak yol projesinin tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da sağanak ve dolu etkili oldu
Bakan Dönmez: Devletimiz kent ayrımı yapmaksızın vatandaşımızın yaşadığı her yere altyapı hizmetlerini götürmeye kararlı
Bakan Soylu, TEKNOFEST'i ziyaret etti
Ağrı'da ilkbahar yağışları kuraklık tehlikesi altındaki baraj ve akarsulara yaradı
Depremzede Malatya esnafı konteyner dükkanlarında siftah yaptı

Benzer haberler

Kaş'ta Yörük göçü canlandırıldı

Kaş'ta Yörük göçü canlandırıldı

ABD, güney sınırındaki göç dalgasına karşı bölge ülkelerinde "göç işlem merkezleri" kuracak

Bodrum'da caddede otomobilden ürken devenin çevreye yaşattığı panik anları kameraya yansıdı

Avrupa Parlamentosu, AB'nin göç ve iltica kurallarını değiştirecek paketi onayladı

Avrupa Parlamentosu, AB'nin göç ve iltica kurallarını değiştirecek paketi onayladı
Ormanya'da göç yolculuğuna devam edemeyen leylekler için yuvalar kuruldu

Ormanya'da göç yolculuğuna devam edemeyen leylekler için yuvalar kuruldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet