Kartepe'de kar kalınlığı 70 santimetre ölçüldü
Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yağış sonucu Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 70 santimetre olarak kayıtlara geçti.
Kocaeli
Bölgede, kar yağışı 4 gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Yağışla Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 70 santimetre olarak ölçüldü.
Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, Kartepe zirve yolu, Erikli Tepe Tabiat Parkı, Başiskele ilçesindeki Aytepe ile yüksek kesimlerdeki kırsal yerleşim alanlarında küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Ekipler, bölgede yolların açık kalmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 124 santimetre ile Palandöken'de kaydedildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 124, Hakkari'de 119, Ovacık'ta 110, Kartalkaya'da 98, Denizli'de 95, Erciyes'te 75, Davraz'da 72, Kartepe'de 70, Hesarek'te 64, Çambaşı'da 60, Ergan'da 58, Uludağ'da 56, Sarıkamış'ta 52, Ilgaz'da 49, Yıldız Dağı'nda 48, Konaklı'da 35, Yalnızçam'da 31 santimetre ölçüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.