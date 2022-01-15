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Yaşam

Kartepe'de kar kalınlığı 70 santimetre ölçüldü

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yağış sonucu Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 70 santimetre olarak kayıtlara geçti.

İbrahim Aktaş, Yunus Hocaoğlu   | 15.01.2022
Kartepe'de kar kalınlığı 70 santimetre ölçüldü

Kocaeli

Bölgede, kar yağışı 4 gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yağışla Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 70 santimetre olarak ölçüldü.

Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, Kartepe zirve yolu, Erikli Tepe Tabiat Parkı, Başiskele ilçesindeki Aytepe ile yüksek kesimlerdeki kırsal yerleşim alanlarında küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ekipler, bölgede yolların açık kalmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 124 santimetre ile Palandöken'de kaydedildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 124, Hakkari'de 119, Ovacık'ta 110, Kartalkaya'da 98, Denizli'de 95, Erciyes'te 75, Davraz'da 72, Kartepe'de 70, Hesarek'te 64, Çambaşı'da 60, Ergan'da 58, Uludağ'da 56, Sarıkamış'ta 52, Ilgaz'da 49, Yıldız Dağı'nda 48, Konaklı'da 35, Yalnızçam'da 31 santimetre ölçüldü.

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