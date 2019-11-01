Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya’ya mevsimin ilk karı düştü.
Bolu
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya’ya mevsimin ilk karı düştü.
Bolu'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki ve Köroğlu Dağı'nın 1850 ila 2 bin 200 metre rakım kuşağında bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde öğle saatlerinde başlayan sağanak, yerini kara bıraktı.
Yağışın aralıklarla devam ettiği Kartalkaya’da, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 5 santimetreye ulaştı.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde kar yağışının bu gece etkili olması ve hafta sonu itibarıyla sıcaklıklarda düşüş yaşanması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.