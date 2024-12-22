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Yaşam

Kartalkaya'da hafta sonunda kayak keyfi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi, hafta sonunda tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Mehmet Emin Gürbüz  | 22.12.2024 - Güncelleme : 22.12.2024
Kartalkaya'da hafta sonunda kayak keyfi

Bolu

Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan kayak merkezi, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin tercihi oldu.

Kartalkaya'da bulunan toplam 2 bin yatak kapasitesine sahip 5 otel, yüzde 85 ila 90 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Tatilciler, kar kalınlığının yapay karlamayla 1 metreyi bulduğu, toplam 75 kilometre uzunluğundaki 25 pistte kayak ve snowboard yaparak eğlendi.

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