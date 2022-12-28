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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuşuyor
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Yaşam

Kars'taki Lavaş Gölü tamamen dondu

Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Lavaş Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

Cüneyt Çelik   | 28.12.2022
Kars'taki Lavaş Gölü tamamen dondu Fotoğraf: Ömer Tarsuslu/AA

Kars

Dondurucu soğukların etkili olduğu bölgede, bazı akarsular, göletler ve dereler buz tuttu.

Potansiyel doğal sit alanı kapsamında bulunan ve 2019'da Cumhurbaşkanlığı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenen Lavaş Gölü de soğukların etkisiyle tamamen dondu.

Kars-Ardahan sınırları arasında yer alan Çıldır Gölü yakınındaki gölün buzla kaplı hali dronla görüntülendi.

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