Kars'taki Lavaş Gölü tamamen dondu
Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Lavaş Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.
Kars
Dondurucu soğukların etkili olduğu bölgede, bazı akarsular, göletler ve dereler buz tuttu.
Potansiyel doğal sit alanı kapsamında bulunan ve 2019'da Cumhurbaşkanlığı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenen Lavaş Gölü de soğukların etkisiyle tamamen dondu.
Kars-Ardahan sınırları arasında yer alan Çıldır Gölü yakınındaki gölün buzla kaplı hali dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.