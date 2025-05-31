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Yaşam

Kars'ta yumurtadan çıkan angutlar doğayla buluştu

Sarıçam ormanları ve zengin bitki örtüsüyle öne çıkan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yumurtadan yeni çıkan angutlar doğayla buluştu.

Hüseyin Demirci  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
Kars'ta yumurtadan çıkan angutlar doğayla buluştu Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Yağmurların ardından Keklik Vadisi ve Acısu Deresi başta olmak üzere bölge farklı renklerdeki çiçeklerle bezendi. Buradaki sulak alanlar ile göletler yeşilbaş, saka, ağaç kakan ve saksağan gibi yaban kuşlarına üreme ve barınma imkanı sunuyor.

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Yaklaşık bir aylık kuluçka sürecinin ardından yumurtadan çıkan, ördekgiller familyasına ait angut yavruları da anneleriyle birlikte suda yüzmeye ve yiyecek aramaya başladı.

Yaban hayatı fotoğrafçıları ve doğa tutkunlarının ilgi gösterdiği bölgede, ilk kez suyla buluşan angut yavruları objektiflere yansıdı.

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