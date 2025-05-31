Kars'ta yumurtadan çıkan angutlar doğayla buluştu
Sarıçam ormanları ve zengin bitki örtüsüyle öne çıkan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yumurtadan yeni çıkan angutlar doğayla buluştu.
Kars
Yağmurların ardından Keklik Vadisi ve Acısu Deresi başta olmak üzere bölge farklı renklerdeki çiçeklerle bezendi. Buradaki sulak alanlar ile göletler yeşilbaş, saka, ağaç kakan ve saksağan gibi yaban kuşlarına üreme ve barınma imkanı sunuyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yaklaşık bir aylık kuluçka sürecinin ardından yumurtadan çıkan, ördekgiller familyasına ait angut yavruları da anneleriyle birlikte suda yüzmeye ve yiyecek aramaya başladı.
Yaban hayatı fotoğrafçıları ve doğa tutkunlarının ilgi gösterdiği bölgede, ilk kez suyla buluşan angut yavruları objektiflere yansıdı.