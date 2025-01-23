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Yaşam

Kars'ta kızıl tilkilerin fare avı görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ve Selim ilçelerinde aç kalan kızıl tilkilerin doğada fare avlanmaları görüntülendi.

Hüseyin Demirci, Cüneyt Çelik  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
Kars'ta kızıl tilkilerin fare avı görüntülendi Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Sarıkamış ilçesinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.

Bozayı, vaşak, kurt ve tilki gibi birçok yaban hayvanı bulunan bölgede, karla kaplı Hançerli düzü ve Hamamlı köyü çayırlık alanında fare avına çıkan kızıl tilkilerin hareketleri objektife yakalandı.

Selim ilçesinde de yol kenarında karlı arazide tilkiler avlanırken görüntülendi.

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