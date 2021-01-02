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Yaşam

Kars'ta kızıl tilkiler karla kaplı arazide av mesaisinde

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından yiyecek bulmakta güçlük çeken tilkiler, beyaza bürünen arazide avlanırken görüntülendi.

Hüseyin Demirci   | 02.01.2021
Kars'ta kızıl tilkiler karla kaplı arazide av mesaisinde Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Kars'ta kızıl tilkiler karla kaplı arazide av mesaisinde

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından yiyecek bulmakta güçlük çeken tilkiler, beyaza bürünen arazide avlanırken görüntülendi. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )


Kış mevsiminin çetin ve sert geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren soğuk hava, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.

Yaban hayvanları, hava sıcaklığının sıfırın atlında 20 dereceye kadar düştüğü Kars'ta yiyecek ararken görüntülendi.

Kar altındaki farelere odaklanan kızıl tilkiler, yaklaşık 20-30 saniye hiç kıpırdamadan avının hareketini takip ediyor ve bir anda yaklaşık 1 metre zıplayarak kafasını kara gömüyor.

Tilkiler burada yakaladıkları fareleri yiyerek karınlarını doyurmaya çalışıyor.

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