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Yaşam

Kars'ta kar yerini soğuk havaya bıraktı

Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düşmesiyle araç camları buz, bitkiler ve bahçe çiçekleri kırağı tuttu.

Hüseyin Demirci  | 20.10.2024 - Güncelleme : 20.10.2024
Kars'ta kar yerini soğuk havaya bıraktı Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava etkili oldu.

İlçede hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düşmesiyle araç camları buz, bitkiler ve bahçe çiçekleri kırağı tuttu.

Yollarda oluşan buzlanma nedeniyle arabalar kontrollü şekilde ilerleyebildi. Keklik Vadisi'ndeki küçük göletler, şelaleler dondu, buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlardan Arda Turut, havaların soğuduğunu belirterek, "Sabah kalktık araçların camlarını temizledik. Arabayı çalıştıracağız, kendisini toparlasın ancak ısınır. Belli ki bir iki gün ayaz soğuk olacak." dedi.


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