Kars'ta kar ve sonbahar renkleri güzel manzaralar oluşturdu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağan kar, sonbahar renkleri ile bütünleşerek güzel manzaralar ortaya çıkardı.
Kars
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde y etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı sarıçam ormanlarını beyaza bürüdü.
Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı alanındaki Büyük Kumru Tepe ve Allahuekber Dağları'nda beyaz örtünün, sonbahar renklerinin hakim olduğu ormanla buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Yörede yaşayanlar güzel manzaranın keyfini çıkarmak için doğa yürüyüşü yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.