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Yaşam

Kars'ta kar ve sonbahar renkleri güzel manzaralar oluşturdu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağan kar, sonbahar renkleri ile bütünleşerek güzel manzaralar ortaya çıkardı.

Hüseyin Demirci   | 25.09.2021
Kars'ta kar ve sonbahar renkleri güzel manzaralar oluşturdu

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde y etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı sarıçam ormanlarını beyaza bürüdü.

Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı alanındaki Büyük Kumru Tepe ve Allahuekber Dağları'nda beyaz örtünün, sonbahar renklerinin hakim olduğu ormanla buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yörede yaşayanlar güzel manzaranın keyfini çıkarmak için doğa yürüyüşü yaptı.

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