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Yaşam

Kars'ta ısınan havayla yaban hayatı canlandı

Kars'ta hava sıcaklığının artmasıyla doğada kara akbaba, çamurcun ve yeşilbaş ördekleri görülmeye başladı.

Hüseyin Demirci  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Kars'ta ısınan havayla yaban hayatı canlandı Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Hava sıcaklığının gündüz 10 dereceye kadar çıkmasıyla doğada canlılık gözlendi. Doğanın çöpçüleri olarak bilinen kara akbabalar, karın erimeye başlamasıyla tarlalarda görülmeye başladı.

Üç metreye yakın kanat açıklığıyla en büyük kuşlardan biri olarak bilinen kara akbabalar, bölgedeki ölü hayvanları bularak doğanın temizlenmesine yardımcı oluyor.

Toplu olarak bir süre tarlada konaklayan akbabalar daha sonra uçarak gözden kayboldu. Buzları çözülen Kars Çayı'nda ise çamurcun ve yeşilbaş ördekler beslenmeye çalıştı.

Bu arada Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimlerindeki karlı alanda kızıl tilkinin yiyecek araması da görüntülendi.

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