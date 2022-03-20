Dolar
14.81
Euro
16.36
Altın
1,921.00
ETH/USDT
2,917.90
BTC/USDT
41,739.00
BIST 100
2,144.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde halka hitap ediyor
logo
Yaşam

Kars'ta doğum sancısı başlayan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde doğum sancısı çeken 9 aylık hamile kadın hastaneye ulaştırıldı.

Cüneyt Çelik, İsmail Kaplan   | 20.03.2022
Kars'ta doğum sancısı başlayan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Kars

Merkeze bağlı Tekneli köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Kıymet Mavzer'in, doğum sancısı çekmesi üzerine, yakınları 112 Acil'den yardım istedi.

Kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köye gidemeyen sağlık ekipleri, İl Özel İdaresinden destek istedi.

Sağlık ekipleri, karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla 9 aylık hamile olan Mavzer'e ulaştı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Mavzer, Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Temel Mavzer, AA muhabirine, "Eşimin doğum sancıları başladı, ambulansı aradım, geldiler. Allah devletimizden razı olsun. İl Özel İdaresi ekipleri de yolu açıyor, yoğun bir tipi var. Allah razı olsun herkesten. Sancılar yoğunlaşınca aradık, çok şükür ambulans geldi." dedi.

Hastanede doğum yaptı

İl Özel İdaresi ve 112 Acil Servis ekiplerin çalışması sonucu Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan 3 çocuk annesi Kıymet Mavzer, bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Temel Mavzer, zor şartlarda kendilerini hastaneye ulaştıran ekiplere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 1737, Hong Kong'da 16 bin 597 Kovid-19 vakası tespit edildi
Japonya, Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i kaldıracak
Türkiye'de 17 bin 328 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 105 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 970 bin 809'a çıktı
Türkiye'de 19 bin 126 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Kars'ta doğum sancısı başlayan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Kars'ta doğum sancısı başlayan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Kars'ta köylerinde mahsur kalan 15 diyaliz hastasının imdadına UMKE yetişti

Ağrı'da sağlık ekipleri yolu kapanan mezradaki hasta için seferber oldu

İstanbul'un bazı ilçelerinde karla karışık yağmur etkili oluyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde karla karışık yağmur etkili oluyor
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 961 yerleşimin yolu kardan kapandı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 961 yerleşimin yolu kardan kapandı
Doğu Anadolu'da ilkbaharda yoğun kar etkili oldu

Doğu Anadolu'da ilkbaharda yoğun kar etkili oldu