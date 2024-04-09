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Yaşam

Kars'ta "baharın müjdecisi" çiçekler açmaya başladı

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, "baharın müjdecisi" olarak bilinen kardelen ve çiğdem çiçekleri açmaya başladı.

Hüseyin Demirci  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
Kars'ta "baharın müjdecisi" çiçekler açmaya başladı Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden 2 bin 200 rakımlı ilçede, son günlerde hava sıcaklığının artmasıyla karlar erimeye başladı. Eriyen kar suları çayırlarda göletler oluşturdu.

Hançerli düzü ve Keklik Vadisi'nde baharı müjdeleyen mor kardelen, çiğdem ve sarıçiçekler açtı.

Keklik Şelalesi'nin debisi de kar sularıyla yükseldi.

Her mevsim farklı güzelliğe bürünen ilçede, ormanlık ve çayırlık alanlarda açan rengarenk çiçekler, doğasever ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Amatör fotoğrafçı Şenay Vanlı, karların erimeye başlamasıyla çok güzel manzara oluştuğunu belirterek, "Arkadaşlarla geldik çekim yapıyoruz, kardelenler, çiğdem ve sarıçiçekleri çekiyoruz. İlkbahar kendini gösterdi." ifadelerini kullandı.

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