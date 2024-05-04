Dolar
32.32
Euro
34.81
Altın
2,301.87
ETH/USDT
3,103.80
BTC/USDT
63,279.00
BIST 100
10,276.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kars'ta bahar çiçekleri doğaya renk kattı

Uzun kış mevsiminin ardından karların eridiği Kars'ta açan bahar çiçekleri doğaya ve tarihi mekanlara renk kattı.

Ömer Tarsuslu  | 04.05.2024 - Güncelleme : 04.05.2024
Kars'ta bahar çiçekleri doğaya renk kattı Fotoğraf: Ömer Tarsuslu/AA

Kars

Çetin geçen kışın ardından havanın ısınmasıyla kar örtüsünün eridiği kentte, ağaçlar çiçek açmaya başladı.

Baharın gelmesiyle doğanın canlandığı, havaların ısındığı şehirde açan çiçekler doğaya renk kattı.

Kars Kalesi eteklerindeki ağaçların çiçek açması, tarihi yapılarla güzel görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden Çalı Gölü'nün etrafındaki çiçekler de bahara "merhaba" dedi.

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler de çiçekler arasında tarihi yapıları çekerek anı ölümsüzleştiriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Meksika ve Küba'yı ziyaret edecek
Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Sezonu martta kapatan Uludağ'da mayısta kar sürprizi
Yurt dışında 7,5 milyon Türk vatandaşı yaşıyor
Türk balıkçılarının yeni rotası Afrika ülkeleri

Benzer haberler

Kars'ta bahar çiçekleri doğaya renk kattı

Kars'ta bahar çiçekleri doğaya renk kattı

İspanyolcadaki anlamı "Aşk Ağacı" olan erguvan, antik dönemden bu yana birçok sanatçıya ilham verdi

Çocukken çilek fideleriyle başlayan tarım sevgisini seracılıkla üretime dönüştürdü

Van'da bir taraf bahar diğer taraf kar

Van'da bir taraf bahar diğer taraf kar
Polen ve toz taşınımı alerjik şikayetleri artırdı

Polen ve toz taşınımı alerjik şikayetleri artırdı
Karların eridiği Kars'ta çiftçiler yem bitkisi ekim mesaisinde

Karların eridiği Kars'ta çiftçiler yem bitkisi ekim mesaisinde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet