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Elazığ’ın Palu ilçesindeki Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Maden ocağı girişinden yayındayız. Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. -VTR-
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Yaşam

Kars'ta angıtlar buz tutmayan sulak alanlarda beslendi

Kars'ta angıtlar buz tutmayan sulak alanlarda beslenirken görüntülendi.

Ömer Tarsuslu  | 26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
Kars'ta angıtlar buz tutmayan sulak alanlarda beslendi Fotoğraf: Ömer Tarsuslu/AA

Kars

Kent genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle yüksek rakımdaki sulak alanlar ile göletler tamamen dondu.

Buz tutmayan daha düşük rakımdaki ılıman iklime sahip bölgeler ise kuş türlerine yaşam alanı sunuyor.

İl merkezine bağlı Kümbetli köyü yakınlarında bulunan sulak alanlara gelen angıtlar, burada yiyecek aradı.

Angıtların buz tutmayan sulak alanlarda yiyecek arayışı görüntülendi.

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