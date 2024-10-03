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Yaşam

Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı.

Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Kentte 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kars, Erzurum ve Ardahan sınırlarındaki Allahuekber Dağları'nın tepeleri beyaza büründü.

Sarıkamış ilçesinde de Soğanlı Dağları karla kaplandı.

Öte yandan soğuk hava nedeniyle araçların camları buzla kaplandı, Keklik Vadisi'nde bitkilere kırağı düştü.

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