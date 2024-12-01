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Yaşam

Kars Çayı soğuk hava nedeniyle kısmen buzla kaplandı

Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Kars Çayı kısmen buz tuttu.

Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci  | 01.12.2024 - Güncelleme : 01.12.2024
Kars Çayı soğuk hava nedeniyle kısmen buzla kaplandı Fotoğraf: Cüneyt Çelik - AA

Kars

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düştüğü kentte, bazı dere, nehir ve çeşmelerin kenarları buzlandı.

Soğuk havanın etkisiyle Kars Çayı da kısmen buzla kaplandı. Buz tutan bazı alanlarda yaban kuşları yiyecek bulmakta zorluk çekti.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye kadar düştüğü Sarıkamış ilçesinde ise bina çatılarında sarkıtlar oluştu.

Soğuk nedeniyle Acısu Deresi'nin buz tuttuğu ilçede, bitkiler kırağıyla kaplandı.

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