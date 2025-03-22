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Yaşam

Karla kaplanan Bingöl dronla havadan görüntülendi

Bingöl'de kar yağışıyla beyaza bürünen kent merkezi havadan görüntülendi.

Rıdvan Korkulutaş  | 22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
Karla kaplanan Bingöl dronla havadan görüntülendi Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş/AA

Bingöl

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kapladı.

Kentin çevresindeki dağlar ve çeşitli yapılar, kar yağışıyla güzel manzara sundu.

Karlı dağlar ile Çapakçur Viyadüğü ve yerleşim yerlerinin ortasından geçen Çapakçur Deresi dronla görüntülendi.

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