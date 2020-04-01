Euro
7.27
Dolar
6.64
BIST 100
89,238.46
Altın
1,595.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Karantina günlerinde 'sanal misafirlik' dönemi

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onat, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan kişilerin, en temel ihtiyaçlarından sosyalleşmeyi, uygulamalar üzerinden görüntülü görüşmeler yaparak gidermeye çalıştığını belirtti.

Yusuf Şahbaz   | 01.04.2020
Karantina günlerinde 'sanal misafirlik' dönemi

İzmir

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferah Onat, yaptığı açıklamada, iletişimin, insanlığın temel ihtiyaçlarından olduğunu vurguladı.

Dünyada milyonlarca insanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için evlerinde kaldığına işaret eden Onat, mevcut durumda fiziksel mesafenin sınırlandığını bildirdi.

Dijital medyanın kişilerarası ilişkilerde sınırları kaldırmaya yardımcı olduğuna değinen Onat, şunları kaydetti:

"Toplum olarak misafir ağırlamayı, misafirliği çok seviyoruz ve sosyal ilişkilerimizi sürdürmenin, statü sahibi olmanın en önemli eylemi, yüzyıllardan beri misafirlik oldu. Oysa bugün salgın nedeniyle evlerimizde kalmak zorundayız. En önemli ihtiyaçlarımızdan biri olan iletişimi ve sosyalleşmeyi sosyal medya platformları sayesinde sürdürüyoruz. İsteğe bağlı karantina sürecinde, insanların dijital medya uygulamaları kullanarak görüntülü görüşmeleri artırdığı gözleniyor."

Önceden televizyon izlemek için gelen misafirlere Halit Kıvanç'ın "telesafir" adını taktığını anımsatan Onat, "Eskiden herkesin evinde televizyon yoktu ve akşam olduğunda 'telesafirler' evlerimize gelir, birlikte yayın izlerdik. Bugünlerde ise geçmişteki telesafirliğin yerini sanal misafirlik aldı. Artık herkes evinden birbirine, bu kez ekranlar aracılığıyla misafir oluyor. Uzaktan çalışma ve görüntülü görüşme imkanı sunan bir uygulamaya talebin martta yüzde 700 arttığının açıklanması da bunun göstergesi." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni tip koronavirüs NATO'yu da vurdu
Türkiye koronavirüs salgınında ulusal çapta uzaktan eğitim veren 2 ülkeden biri oldu
MEB koronavirüs travmasına karşı psikososyal destek için çağrı merkezi kurdu
VakıfBank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon lira destek
İhtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi destek ödemesi başladı

Benzer haberler

Samsun'da bir mahalle karantinaya alındı

Samsun'da bir mahalle karantinaya alındı

Kayseri'de karantinadaki umrecilerden 192'sinin tahliyesi tamamlandı

Karantina günlerinde 'sanal misafirlik' dönemi

Gazze ve Tunus'ta Kovid-19 vaka sayıları arttı

Gazze ve Tunus'ta Kovid-19 vaka sayıları arttı
ABD'nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı

ABD'nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı
Ankara'da umre dönüşü karantinaya alınanlardan 168'i tahliye edildi

Ankara'da umre dönüşü karantinaya alınanlardan 168'i tahliye edildi