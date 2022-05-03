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Yaşam

Karadenizli balıkçıların Tekirdağ'daki ağ mesaisi sürüyor

Ailelerinin geçimini sağlamak için Karadeniz'in farklı kentlerinden Tekirdağ'a gelen tayfaların ağ mesaisi, Ramazan Bayramı'nda da devam ediyor.

Mesut Karaduman   | 03.05.2022
Karadenizli balıkçıların Tekirdağ'daki ağ mesaisi sürüyor

Tekirdağ

15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından gırgır teknelerini balıkçı barınağına çeken teknelerdeki tayfalar, bayramda da çalıştı.

Memleketlerinden uzakta bayramlarını geçiren tayfalar, ağ mesailerini tamamlayıp ailelerine kavuşacakları günün hayalini kuruyor.

Samsun'dan kente gelen balıkçı Furkan Kaya, AA muhabirine, bayramda ailesinden uzak olduğu için duygulandığını söyledi.

Kaya, ekmek parası için bayramda da çalıştıklarını ifade ederek, "Eylülde geldik ve sezon boyunca ekmek mücadelesi verdik. Av yasağı başladıktan sonra biz de ağlarımızın onarımı yapmaya başladık. Bir hafta sonra ağ tamirimiz tamamlanacak. Ailelerimizle telefonda bayramlaşabildik. İnşallah dönünce ailelerimizle de hasret gidereceğiz." dedi.

Tayfa Selçuk Bakırcı da ağ mesailerinin devam ettiğini belirterek, "Ailelerimizden uzakta bayram geçiriyoruz ama her şey onlar için. Bayram da olsa çalışacağız. İnşallah bir haftaya ağ mesaimiz de bitecek ve memleketlerimize döneceğiz. Gurbette olmak zor ama denizcilerin kaderi böyle." diye konuştu.



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